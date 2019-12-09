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Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması! Sakatlık...

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'dan Adem Büyük açıklaması! Sakatlık..., System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi.


MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandı.


Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinin ardından koşu çalışmalarına devam etti. Öte yandan Radamel Falcao da takımla birlikte çalıştı.


Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) karşılaşmanın gerçekleşeceği Parc des Princes'te yapacak.


Teknik Direktör Fatih Terim ve bir sarı kırmızılı futbolcu, Parc de Princes'te bulunan medya merkezinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) düzenlenecek basın toplantısına katılacak.


Paris Saint Germain, Galatasaray, Adem Büyük, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:27 
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