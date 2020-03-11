Galatasaray'dan Adem Büyük ve Onyekuru'nun sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Adem Büyük ve Onyekuru'nun sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Adem Büyük ve Onyekuru'nun sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'la yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolculardan Adem Büyük'ün arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği, Henry Onyekuru'nun ise arka adale grubunda ağrı olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan Adem Büyük ve Onyekuru'nun sakatlığına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'la yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolculardan Adem Büyük'ün arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği, Henry Onyekuru'nun ise arka adale grubunda ağrı olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü antrenmana katılmayan Adem Büyük'ün durumuna ilişkin, "Adem Büyük'ün, gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." denildi.

Antrenmanı tamamlayamayan Henry Onyekuru'nun Beşiktaş derbisi öncesi durumuyla ilgili olarak da, "Onyekuru, sağ-sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Henry Onyekuru, Galatasaray, Adem Büyük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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