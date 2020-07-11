Galatasaray'dan Al Nasr'a Maicon resti! - Son Dakika

Galatasaray'dan Al Nasr'a Maicon resti!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'ın geçen yıl Al Nasr Riyad kulübüne kiraladığı Maicon'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından taraflar arasında görüşmeler hız kazanırken Suudi Arabistan ekibinin tavrı yönetimi kızdırdı.

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G. Saray'ın geçen yıl Al Nasr Riyad kulübüne kiraladığı Maicon'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından taraflar arasında görüşmeler hız kazanırken Suudi Arabistan ekibinin tavrı yönetimi kızdırdı. 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan ekibi ile kiralama kontratı sona eren Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için Al Nasr, Galatasaray'ın kapısını çalsa da ilk görüşmede sarı kırmızılı kulübün tepkisini çeken bir teklifle masaya oturdu. Al Nasr, Galatasaray ile 1 yıl daha kontratı olan Maicon'un tüm sözleşme bedeli ve yükümlülüklerine karşılık Brezilyalı stoperin bonservisini istedi.

Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu



Al Nasr'ın değişilmezi oldu


2.2 milyon Euro olan yıllık ücretini karşılamak dışında herhangi bir bedel ödemeden Maicon'u almak için girişimde bulunan Al Nasr'ın bu teklifine olumsuz yanıt veren Galatasaray ise 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Pandemi sonrasında lige verilen aranın ardından 5 Ağustos 2020'de yeniden başlayacak olan lig öncesinde Maicon'un transferini sonuçlandırmak isteyen Al Nasr Kulübü, bu tavrında ısrarlı oldu. Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 21'i ligde olmak tam 24 maçta forma giyen ve takımının değişilmez ismi olan Brezilyalı stoper için Galatasaray resti çekti.


Aslan'dan Henry Onyekuru taktiği


Sarı kırmızılılar Monaco'nun Onyekuru için sergilediği tavrın bir benzeri ile Arap kulübüne sert bir çıkışta bulundu. Galatasaray "Ya belirlediğimiz 3 milyon Euro'yu ödemeyi kabul edin ya da Maicon'u geri gönderin. Ağustos ayı içinde bizim de yeni sezon hazırlık kampımız başlayacak" diyerek noktayı koydu. Bu sezon takımı ile 1980 dakika görev yapan Maicon için ise Al Nasr'ın rest sonrasında Galatasaray ile temasını kesmediği ve görüşmelere devam ettiği ifade edildi. Sarı kırmızılı kulüp, Maicon için hedeflediği 3 milyon Euro'ya imzaları atarsa da FFP kriterleri kapsamında yeni transfer dönemine artıda başlamış olacak.


Maicon Pereria Roque, Suudi Arabistan, Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 07:41 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Al Nasr'a Maicon resti! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış 12:32 İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş 12:28 Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş 11:47 Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı 11:23 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi 11:16 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi 10:49 Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları 10:21 Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu 10:18 Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu 09:53 İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 09:50 Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
12:41
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
12:37
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
12:35
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
12:33
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
12:32
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
12:28
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
11:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
11:23
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
11:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 14:19:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'dan Al Nasr'a Maicon resti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]