Galatasaray'dan Ali Sami Yen paylaşımı
11.01.2021 12:43
Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu'na veda etmelerinin 10. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu'na veda etmelerinin 10. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Ali Sami Yen Stadı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun en büyük başarılarıyla bezeli hatıralarımıza, tarifsiz duygularımıza ve unutulmaz hislerimize tanıklık eden Ali Sami Yen'e veda edeli bugün tam 10 yıl oldu. Yıkılsa da anılarımızda ve tarihimizde yaşamayı sonsuza dek sürdürecek. Ali Sami Yen Sonsuza Kadar" ifadelerini kullanıldı. Paylaşımda 'Hatıran yeter' yazılı bir fotoğraf da yer aldı.
(İHA)
Son Dakika ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler