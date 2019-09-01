Galatasaray'dan Andone açıklaması

Galatasaray Kulübü, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Rumen futbolcu Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.