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Galatasaray'dan Andone açıklaması

12 saat önce

Galatasaray Kulübü, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Rumen futbolcu Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray Kulübü, Brighton & Hove Albion Kulübü ile Rumen futbolcu Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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