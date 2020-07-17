Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması - Son Dakika

Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Galatasaray Kulübü, bugün resmi siteden bir açıklama yaparak medyada yer alan Arda Turan transferi konusunda bir Başkan Cengiz ve Fatih Terim arasında bir toplantının yapılmadığını ve Ömer Bayram'ın da kulüpten herhangi bir alacağı bulunmadığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, bugün resmi siteden bir açıklama yaparak medyada yer alan Arda Turan transferi konusunda bir Başkan Cengiz ve Fatih Terim arasında bir toplantının yapılmadığını ve Ömer Bayram'ın da kulüpten herhangi bir alacağı bulunmadığını açıkladı.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ve Ömer Bayram hakkında resmi siteden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bir toplantı yapmadığını ifade ederken, profesyonel futbolcuları Ömer Bayram'ın da kulüpten bir alacağı olamadığını belirtti. Galatasaray'ın Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yaptığı da açıklandı.

SARI-KIRMIZILI KULÜP PANDEMİ SÜRECİNDE İNDİRİME YANAŞMAYAN OYUNCULAR HAKKINDA İSE ŞUNLARI AÇIKLADI:

"Futbol takımımızın yerli ve yabancı neredeyse tüm oyuncuları pandemi sürecinde kulübümüze yardımcı olmak amacıyla indirim mutabakatı imzalamış olup, az sayıda yabancı oyuncu ise indirime yanaşmayıp kulübümüze haksız ihtar çekmişlerdir. Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlem hukuk içinde belirli bir zaman sürecinde yapılacaktır."

(İHA)

Ömer Bayram, Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 05:30:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]