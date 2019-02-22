Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Avrupa'ya Veda

Galatasaray'dan Avrupa'ya Veda

1 saat önce

STAT: IşıkHAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian GheorgheBENFICA: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gedson, Pizzi (Dk. 83 Gabriel), Cervi (Dk. 59 Silva), Felix (Dk. 79 Jonas), SeferovicGALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk (Dk.

Galatasaray'dan Avrupa'ya Veda, System.String[]


STAT: Işık

HAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe

BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gedson, Pizzi (Dk. 83 Gabriel), Cervi (Dk. 59 Silva), Felix (Dk. 79 Jonas), Seferovic

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk (Dk. 79 Sinan Gümüş), N'Diaye, Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus Akgün), Diagne

SARI KARTLAR: Jonas (Benfica) - Marcao, N'Diaye (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

5'inci dakikada Benfica ceza sahası yayının sol bölümünden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Pizzi'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

20'nci dakikada Benfica, Pizzi ile sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Pizzi'nin ortasında Ferro, kafayla arka direğe topu gönderdi ancak top Felix'i geçen top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

42'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Felix, pasını Pizzi'ye çıkardı. Pizzi, ceza yayı içinden vuruşunu yaptı ancak Muslera topu kornere çeldi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

65'inci dakikada Belhanda'nın orta alandan kullandığı serbest vuruşta savunma tarafından uzaklaştırılan topa Ndiaye ceza yayı gerisinden vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

75'inci dakikada Onyekuru sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası içerisinde Belhanda ile paslaştı. Topla bir kez daha buluşan Onyekuru'nun vuruşunu kaleci kurtardı.

85'inci dakikada Nagatomo sol kanattan içeri ortasını yolladı. Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci çelerken, seken topa Emre Akbaba'nın vuruşu ağlara gitti. Maçın hakemi Hategan, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:55 Kaynak: DHA

Galatasaray, Fernando Muslera, Ferro Döküm, Pizzi, Spor
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