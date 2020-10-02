Galatasaray'dan Avrupa'ya veda - Son Dakika

Galatasaray'dan Avrupa'ya veda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi, 3. eleme turunda da Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyen sarı-kırmızılı takım, play-off turunda deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi.

Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers'ın gollerini Scott Arfield ve James Tavernier, Galatasaray'ın golünü ise Marcao attı.

Karşılaşmayı 2-1 yitiren sarı-kırmızılı takım, organizasyondan elendi.

Avrupa'ya veda eden 3. Türk temsilcisi oldu

Bu sezon Avrupa kupalarında elemelerde mücadele eden 3 Türk takımı da elendi.

Galatasaray; Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Avrupa kupalarından elenen üçüncü Türk temsilcisi oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave, Aytemiz Alanyaspor ise aynı turda Norveç ekibi Rosenborg'a elenmişti.

Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Terim yönetiminde ilk kez eleme maçı kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk kez ön eleme turu maçı kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Terim idaresinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000'de Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004'te ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi, 3. eleme turunda ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını tek maçta yenerek saf dışı bırakmıştı.

Bu sezonki ilk yenilgisi

Galatasaray, bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini Rangers karşısında yaşadı.

Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yendikten sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 00:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Avrupa'ya veda - Son Dakika Spor

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