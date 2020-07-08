Galatasaray'dan ayrılan Aaron Harrison Olympiakos'ta!

Harrison, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta ile ULEB Avrupa Kupası'nda çıktığı 16 karşılaşmada 5,9 sayı ve 2,8 asist ortalamasıyla oynamıştı.

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