Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum.
Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
" Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."
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2.08.2020 02:26:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'dan ayrılan Maicon'dan veda mesajı - Son Dakika