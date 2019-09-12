Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan başakşehir'e yanıt
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Galatasaray'dan başakşehir'e yanıt

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir tarafından Abdurrahim Albayrak ile ilgili yayımlanan mesaja cevap verdi.

Galatasaray'dan başakşehir'e yanıt, System.String[]

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir tarafından Abdurrahim Albayrak ile ilgili yayımlanan mesaja cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.

Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.

Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır."

- İstanbul

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
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