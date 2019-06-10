Galatasaray'dan bayrak kampanyası
4 saat önce
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen 22. şampiyonluk için sarı-kırmızılı bayrak asma kampanyası başlattı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:20 Kaynak: AA
Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen 22. şampiyonluk için sarı-kırmızılı bayrak asma kampanyası başlattı.
Galatasaray Kulübünün Twitter
hesabından taraftarlara yapılan çağrıda, "Alın terimizle kazandığımız 22. şampiyonluğumuzu doyasıya kutlamak için her yeri sarı kırmızı bayraklarla donatıyoruz! Sen de bayrağını #AsBayraklarıAs etiketiyle yayınla, resmi hesaplarımızda paylaşalım!" ifadelerine yer verdi.
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