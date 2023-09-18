Galatasaray, genç futbolcusu Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig devi Galatasaray, U19 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki futbolcusu, Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" Galatasaray'ın U19 Takım'ında forma giyen Beknaz, çıktığı 35 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.