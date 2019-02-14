Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Benfica'ya Maç Öncesi Dostluk Yemeği

Galatasaray'dan Benfica'ya Maç Öncesi Dostluk Yemeği

59 dakika önce

Galatasaray ile Benfica arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesi iki takımın yöneticileri ve UEFA yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaray'dan Benfica'ya Maç Öncesi Dostluk Yemeği, System.String[]
Galatasaray ile Benfica arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesi iki takımın yöneticileri ve UEFA yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte Benfica CEO'su Domingos Soares Oliveira, Benfica Başkan Yardımcısı Domingos Almeida Lima, Benfica Yönetim Kurulu Üyeleri, Benfica'nın eski oyuncusu Luisao ve UEFA delegelerinin yanı sıra Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Dilek Kutlu, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer katıldı.

Organizasyon sonunda Mustafa Cengiz, Benfica yöneticilerine Galatasaray Lisesi'nin Tarihi Kapısı'nın maketini hediye etti. Benfica yöneticileri ise, Cengiz'e Benfica'nın efsane oyuncusu Eusobio'nun formasını armağan etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:46 Kaynak: İHA

Galatasaray, Benfica, Spor
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