Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer!

Süper Lig'in ikinci yarısı resmen başlarken, zirve iddiasını sürdüren takımlardan yalnızca Beşiktaş haftayı galibiyet alamadan tamamladı. Siyah-beyazlılar evinde lig lideri Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, rakibin 10 kişi kalmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlanırken tribünler de maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.



Zirve için iddiasını sürdüren ekiplerden Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada puan alamayan Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte ligde 7. sıraya geriledi.



Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından gündem maddesi yine transfer oldu. TFF'nin harcama limitleri nedeniyle tıpkı ezeli rakibi Fenerbahçe gibi eli kolu bağlanan Beşiktaş, ucuz maliyetli isimlere yöneldi. İlk olarak Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'yi gündemine alan Beşiktaş, Avcı'nın önceliğinin bu mevki olmaması nedeniyle transferden vazgeçti.



Diaby ve Lens'in performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, bu nedenle asıl mevkisi sol bek olan Caner Erkin'i kanatta değerlendiriyor. Bu nedenle sezon başında Galatasaray'a transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan ve gönderilmek istenen Jimmy Durmaz Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlılar transferi bedelsiz olarak gerçekleştirmek isterken, Galatasaray'ın nasıl bir tavır alacağı merak konusu.



Jimmy Durmaz, bu sezon Galatasaray ile 7 maça çıkarken toplam 182 dakika sahada kaldı ve gol-asist katkısı gösteremedi.