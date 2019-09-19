Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarına tam destek. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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