Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek
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Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek

17 dakika önce

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek, System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Galatasaray'dan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarına tam destek. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz!" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:00 Kaynak: İHA
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Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek
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