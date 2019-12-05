Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Braida bombası!
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Braida bombası! - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Braida bombası!

6 saat önce

Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia geldi.

Galatasaray'dan Braida bombası!, System.String[]

Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia geldi... Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı için... İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Ariedo Braida'ya futbol danışmanlığı için teklifte bulundu.


İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR


Habere göre Galatasaraylı yetkililer daha önce Milan ve Barcelona gibi dev kulüplerde futbol direktörlüğü yapan 73 yaşındaki Braida ile görüşerek ikna etmeye çalıştı.


11 YIL MİLAN'DA GÖREV ALDI


Şu anda Barcelona'da scout olarak görev yapan Braida, 2002-2013 arasında Milan'da futbolun başındaydı. Ünlü futbol adamı 2013'ten bu yana ise Barcelona'da görev alıyor.


BERABER ÇALIŞTILAR


2001 yılında Fatih Terim'le birlikte Milan'da çalışan Braida, tecrübeli hocayla çok yakın bir dostluk kurdu. Braida'nın yapılacak teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.


Galatasaray, Barcelona, Futbol, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı
Edu Dracena futbolu bıraktığını açıkladı Barcelona Mbappe için Griezmann ve Dembele'yi takasta kullanacak Shaqiri Liverpool'dan ayrılmayacak: En büyük hayalim Premier Lig'i kazanmak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Braida bombası!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]