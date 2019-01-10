Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' Jesti!

Galatasaray'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' Jesti!

27 dakika önce

muhabiri Serhan Türk'ü göstererek, "Ben forvetimi buldum" esprisi yaptı.

Galatasaray'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' Jesti!, System.String[]
muhabiri Serhan Türk'ü göstererek, "Ben forvetimi buldum" esprisi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pasta kesiminden detaylar

Maçtan detaylar

Fotoğraf çekimi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:11 Kaynak: DHA

Spor
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