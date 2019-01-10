Galatasaray'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' Jesti!
27 dakika önce
muhabiri Serhan Türk'ü göstererek, "Ben forvetimi buldum" esprisi yaptı.
muhabiri Serhan Türk'ü göstererek, "Ben forvetimi buldum" esprisi yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:11 Kaynak: DHA
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