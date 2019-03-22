Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Cas Açıklaması

Galatasaray'dan Cas Açıklaması

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini açıkladı.

Galatasaray'dan Cas Açıklaması, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, 05.10.2018 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin 15.10.2018 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Galatasaray, Spor
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