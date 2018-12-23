Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan 'Çocuklar Üşümesin' Kampanyası

Galatasaray'dan 'Çocuklar Üşümesin' Kampanyası

2 saat önce

Galatasaray taraftarları potada ağırladığı Fenerbahçe derbisi öncesi 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasıyla köy okullarına destek vermek için parkeye atkı, eldiven ve bere attı.

Galatasaray'dan 'Çocuklar Üşümesin' Kampanyası, System.String[]
Galatasaray taraftarları potada ağırladığı Fenerbahçe derbisi öncesi 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasıyla köy okullarına destek vermek için parkeye atkı, eldiven ve bere attı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Galatasaray Kulübü, tarafından düzenlenen "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına sarı kırmızılı oyuncular sahaya 'Çocuklar üşümesin' pankartıyla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar da GS Store standlarından aldıkları atkı, bere ve eldivenleri parkeye atarak kampanyaya destek verdi.

Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:32 Kaynak: İHA

Spor
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