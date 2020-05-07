Galatasaray'dan corona virüse karşı özel tedbirler!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig'in kalan 8 haftalık bölümünün 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte Galatasaray'da çalışmalar başladı. Şu anda takım halinde toplu çalışma yapmayan Galatasaray takımı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4'erli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlarına start verdi. Sarı kırmızılı takımda 4'er kişilik belirlenen oyuncular 3 farklı saatte ayrı gruplar halinde güçlendirme-koordinasyon çalışmaları yapmaya başladı. Galatasaray'da Kovid-19 salgını nedeniyle antrenmanlara şu düzenlemeler getirildi:

İdman bitimi hemen dezenfekte yapılıyor

Sarı kırmızılı takımda 1 günde toplam 12 oyuncu çalışma yapıyor. 1 günde 4'er oyuncudan oluşturulan 3 farklı ekip Florya'da antrenman gerçekleştiriyor. Antrenmanların saatleri 11.00, 17.00 ve 18.30 olarak belirlendi. Böylelikle futbolcular farklı saatlerde tesislere giriş-çıkış yapıyor. Her grubun antrenmanı sona erdiğinde diğer ekip giriş yapmadan önce soyunma odaları, duş ve tesis dezenfekte ediliyor.

Malzemeler arasında 2 metre mesafe var

Futbolcuların malzemeleri, eşyaları saha kenarında 2'şer metrelik aralıklarla ayrılıyor. Çalışma sırasında sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilirken, antrenör ve futbolcular dışında tüm personel maske takıyor. 28-29-30 Nisan, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde 4'erli gruplar halinde çalışmalara başlayan Galatasaray'da özellikle yıldız oyuncular sahaya yeni indi. Geçtiğimiz hafta biraz da isteğe bağlı yapılan programda bu hafta Radamel alcao, Mario Lemina, Sofianne Feghouli gibi oyuncular ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fatih Terim henüz sahaya inmedi

Kaleciler Muslera ve Okan Kocuk ise arkadaşlarının aksine haftada 3 gün olmak üzere kaleci antrenörü Fadıl Koşutan yönetiminde çalışma yapacak. Futbolcular şu anda kondisyon, dayanıklılık antrenmanları yaptığı için çalışmalarda eşlik eden isim kondisyoner-performans antrenörü Yasin Küçük oldu. Yasin Küçük ile birlikte Florya'daki antrenmanlara zaman zaman antrenör Levent Şahin de eşlik ederken henüz teknik direktör Fatih Terim sahaya inmedi. Görevden ayrılacakları iddia edilen yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala da teknik direktör Fatin Terim gibi henüz çalışmalarda yer almadı.