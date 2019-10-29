Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in ilanının 96. yılında resmi internet sitesinden Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in ilanının 96. yılında resmi internet sitesinden Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Galatasaray Kulübü'nün yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda Yüce Türk Milletinin "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" olarak yaşama garantisidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

(İHA)

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyet 96 yaşında! Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı vurgusu! İsmail Küçükkaya'nın sorusu, kadın muhabiri ağlattı Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Arda Ayten eleştirilere cevap verdi: Gençlerde ciddi bilgi eksikliği var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 12:03:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]