Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Denetim Kurulu Raporu Hakkında Açıklama

Galatasaray'dan Denetim Kurulu Raporu Hakkında Açıklama

1 saat önce

Galatasaray, Mayıs 2018 sonrasına ilişkin denetleme yapılmadığı veya zaman yetersizliği gerekçesiyle raporun eksik olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Denetim Kurulu Raporu Hakkında Açıklama, System.String[]
Galatasaray, Mayıs 2018 sonrasına ilişkin denetleme yapılmadığı veya zaman yetersizliği gerekçesiyle raporun eksik olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Kurulumuz tarafından Mayıs 2018 sonrasına ilişkin denetleme yapılmadığı veya zaman yetersizliği gerekçesiyle raporun eksik olduğu şeklinde çıkan tüm haberler asılsız ve tüm yorumlar temelsizdir. 08 Mart 2019 tarihinde sitemizde yayınlanan ve ekte yer alan linkte yeniden üyelerimizin dikkatine sunduğumuz Denetim Kurulu raporumuzda, 2018 yılı 3 dönem olarak denetlenmiş ve Genel Kurulumuzun bilgi ve onayına arz edilmiştir. Genel Kurul üyelerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Galatasaray, Güncel
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