Galatasaray'dan depremzedelere ısıtıcı - Son Dakika

Galatasaray'dan depremzedelere ısıtıcı
27 dakika önce
Galatasaray Kulübü, Elazığ'daki depremzedeler için ısıtıcı yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:46 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, Elazığ'daki depremzedeler için ısıtıcı yardımında bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuları ve teknik heyetince gönderilen ısıtıcılar, ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılmak üzere Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerine teslim edildi.
Hem ısıtma hem de soğutma özelliğine sahip cihazların geçici konaklama merkezinde kalacak depremzedelere dağıtılacağı öğrenildi.
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