Galatasaray'dan depremzedelere ısıtıcı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray'dan depremzedelere ısıtıcı - Son Dakika

Galatasaray'dan depremzedelere ısıtıcı

27 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Elazığ'daki depremzedeler için ısıtıcı yardımında bulundu.

Galatasaray'dan depremzedelere ısıtıcı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Elazığ'daki depremzedeler için ısıtıcı yardımında bulundu.


Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuları ve teknik heyetince gönderilen ısıtıcılar, ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılmak üzere Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerine teslim edildi.


Hem ısıtma hem de soğutma özelliğine sahip cihazların geçici konaklama merkezinde kalacak depremzedelere dağıtılacağı öğrenildi.

Galatasaray, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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