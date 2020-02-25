Galatasaray'dan derbi açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan derbi açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe derbi maçında yaşanan olayları kınadıklarını belirterek, yasal işlem başlattıklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-T oplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."

(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
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