Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti
06.02.2021 20:08
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında Ryan Donk'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazları yapıldı. Bazı Galatasaraylı taraftarlar, hakem Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı vermemesine sosyal medyada isyan etti.
Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibin penaltı itirazlarında bulunduğu bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Serdar Aziz ile hava topu mücadelesinde Ryan Donk yerde kaldı.
VAR'DAN UYARI GELMEDİ
Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Ryan Donk bir süre yerden kalkamadı ve oyunun devamında da VAR odasından izleme önerisi gelmedi.
Galatasaraylı taraftarlar, yaşanan bu pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır'a sosyal medyada isyan etti.
İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;
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