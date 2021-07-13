Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı

Kayıp 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor! Bulunan miktar az da olsa sevindirdi

Sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden birisi olan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın Rosier transferi için pazarlık yaptığı Lizbon, Cim Bom'un teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmeler sonucunda 4.5 milyon euroluk bonserviste el sıkıştı.

KARARINI GALATASARAY GÖRÜŞMESİ SONRASI VERECEK

Kulübüyle anlaşma sağlayan yönetim, Rosier ve menajeriyle bir araya gelerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini ileten Rosier'ın, Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında kararını vermesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 3 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

24 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.