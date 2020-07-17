Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 1973'ten beri... - Son Dakika

Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 1973'ten beri...

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

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İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.


Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor.


Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.


İstanbul'daki maçlar


İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.


Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı.


Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10'nu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.


Farklı skorlar


Taraflar arasında geride kalan 55 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.


Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.


Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.


Galatasaray, İstanbul, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:41 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! 1973'ten beri... - Son Dakika Spor
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