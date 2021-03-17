Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
17.03.2021 15:59
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile 19 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile 19 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda gruplar halinde pas oyunu yapan oyuncular, ana bölümde taktik çalıştı.
Sakatlığı geçen Ryan Donk, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak.
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