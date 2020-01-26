Galatasaray'dan Drogba açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan Drogba açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Galatasaray'dan Drogba açıklaması Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Didier Drogba, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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