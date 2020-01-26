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Galatasaray'dan Drogba açıklaması Açıklaması
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
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