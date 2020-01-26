Galatasaray'dan Drogba açıklaması Açıklaması

Galatasaray Kulübü, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."