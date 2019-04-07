Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat'a Geçmiş Olsun Mesajı
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, rahatsızlık geçiren kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray
Kulübü, rahatsızlık geçiren kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat
için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Kulübü 35. Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ın geçirdiği rahatsızlığı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.
Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Yarsuvat'ın taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:27 Kaynak: AA
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