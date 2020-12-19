Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı

19.12.2020 19:23
Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Galatasaray, hastanede tedavi altında olan eski başkanlarından Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray, hastanede tedavi altında olan eski başkanlarından Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayımlanan geçmiş olsun mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan, kulübümüzün 35. Başkanı Sayın Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

(İHA)

Duygun Yarsuvat, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor Gaziantep'te bir gol daha! Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Ceyhan Belediyesi'ne 'usulsüzlük' operasyonunda detaylar ortaya çıkıyor; rüşvet karşılığı iskan vermişler Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı         
19:20
Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu         
18:53
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı         
17:52
Çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi Çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi         
17:35
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı         
16:18
O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek         
15:13
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz         
14:27
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor Ağaç kütüklerini sanat eserine çevirip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor         
12:49
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 19:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'dan Duygun Yarsuvat için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei