Galatasaray'dan sakat futbolcularla ilgili açıklama - Son Dakika
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Galatasaray'dan sakat futbolcularla ilgili açıklama

02.04.2022 21:02
Galatasaray'dan sakat futbolcularla ilgili açıklama

Galatasaray, Omar Elabdellaoui, Mustafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve Kovid-19 geçiren Sacha Boey ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Galatasaray, Omar Elabdellaoui, Mustafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve Kovid-19 geçiren Sacha Boey ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Karantina süreci tamamlanan ve İstanbul'a dönen Sacha Boey, bugün kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalıştı. Bir bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui de özel bir programla bireysel çalıştı. Her iki futbolcunun da önümüzdeki hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlaması planlandı.

Milli Takımlarından sakat dönen futbolcularımızdan Mustafa Mohamed'in hastanede yapılan MR tetkiklerinde sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiş olan Sofiane Feghouli'nin de tedavisine devam edildi" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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