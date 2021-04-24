Galatasaray'dan Ender Arslan'a teşekkür

Galatasaray, emeklilik kararı alan eski kaptanları 38 yaşındaki basketbolcu Ender Arslan'a katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Formamızı terlettiği dört sezonda takımımızın kaptanlık görevini üstlenmiş ve kulübümüzle bir lig, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamış Ender Arslan'a Türk basketboluna ve kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz. Mutlu emeklilikler Kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)