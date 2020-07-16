Galatasaray'dan erken seçim yalanlaması - Son Dakika

Galatasaray'dan erken seçim yalanlaması

İŞTE O AÇIKLAMASözcü Gazetesi'nde yer alan "Seçim Ateşi Yandı" başlığıyla yayınlanan haber tamamen gerçek dışıdır.

İŞTE O AÇIKLAMA

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Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Seçim Ateşi Yandı" başlığıyla yayınlanan haber tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumu gayet iyi olup, değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi başkanımıza doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray'ın gündeminde de bir erken seçim yoktur.

Ayrıca, bir kısım medyada yer alan ve başkanımızın seçime gitme konusunda yönetim kurulu içindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü, kendisine baskı ve operasyon yapıldığı yönündeki iddialar ise tamamen hayal ürünüdür.

Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Cengiz liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hiçbir fedakarlıktan taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Sözcü Gazetesi, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:55 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan erken seçim yalanlaması - Son Dakika Spor
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