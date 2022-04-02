Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet - Son Dakika
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Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

02.04.2022 22:34
Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu müsabaka ile birlikte evinde son dönemdeki iyi performansını da sürdürdü ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Sahasında son olarak Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray daha sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarıyla da galibiyet serisini 3'e çıkardı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet
Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

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Kaynak: İHA

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