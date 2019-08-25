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Galatasaray'dan Falcao için bir hamle daha!

26 dakika önce

Önümüzdeki perşembe günü idari menajer Şükrü Hanedar ile birlikte Monaco'ya gidecek olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, transferi bitirmek için son kozları oynayacak.

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Önümüzdeki perşembe günü idari menajer Şükrü Hanedar ile birlikte Monaco'ya gidecek olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, transferi bitirmek için son kozları oynayacak. Evini boşaltıp, otele yerleşen Radamel Falcao ise Monaco'nun bugünkü maçında da oynamayı reddetti.


Falcao rezervasyonu yapıldı, Kolombiyalı yıldız bu kez dönüş uçağında olmak için resti çekti!


Galatasaray taraftarlarının 1.5 aydır heyecanla transferini beklediği Radamel Falcao için önemli bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldızın gelişi rötar yaptıkça, sarı kırmızılı taraftarların sinirleri de gerilirken, G. Saray Kulübü'nde 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın 29 Ağustos'ta transfere nokta koymak adına Monaco'ya gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar için 29 Ağustos Perşembe günkü İstanbul-Nice uçuşuna rezervasyon yapılırken bunun tek gidiş için olduğu öğrenildi. Albayrak ve Hanedar'ın İstanbul'a dönüşü Radanel Falcao ile birlikte özel uçakla yapmayı planladığı belirtildi.


"BIRAKIN GİDEYİM"


Galatasaray ile yıllık 5 milyon Euro'ya anlaşan ve Fransa'daki evini de boşaltan Radanel Falcao, Monaco Kulübü idarecilerinin ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Leanardo Jardim ile de görüşme gerçekleştirecek.


Oyuncu, bu görüşmede bir an önce gitmek istediğini iletecek. Monaco Kulübü ve teknik heyeti, Falcao'nun geçen hafta olduğu gibi ligde yine görev almasını istese de Kolombiyalı yıldız bugün oynanacak Nimes maçında da süre almak istemedi. Galatasaray'ın teklifini kabul edip iki kulübün anlaşma yapması için bekleyen ve ailesi ile bir otele yerleşen Radamel Falcao, resti çekip İstanbul'a gelmek istiyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:02 
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