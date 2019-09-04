Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
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Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

2 saat önce

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması, System.String[]

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımlarda Terim'in fotoğrafının bulunduğu görselde "Galatasaray'a adanmış bir ömür." yazsısına yer verildi.

Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:22 Kaynak: AA
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Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
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