Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu karşılama

Galatasaray Kulübü, bugün sarı-kırmızılı takımla antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim'e videolu bir karşılama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcu Arda Turan ve çalışanlar karşıladı.
Videoda heyecanlı olduğunu söyleyen Terim, "Sanki böyle 2-3 sene gitmişiz sonra gelmişiz gibi o heyecan var bende. Heyecanlıyım ya." ifadelerini kullandı.
Ayrıca tesis dışından bir taraftarın Terim'e "Evine hoş geldin" diye seslendiği duyuldu.
Kaynak: AA
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