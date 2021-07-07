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Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam - Son Dakika

Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam

07.07.2021 10:47

Sarı-Kırmızılar'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin detayları öğrenildi. Burak Elmas'ın, geçen sezon 15 milyon TL kazanan tecrübeli hocaya güncel kurdan 3 milyon euro ödenmesine karar verdiği belirtildi. Böylece Fatih Terim'in maaşı 30 milyton TL'ye, yani bir anda iki katına çıkmış oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Burak Elmas ve yönetimi, tecrübeli hocanın jestine aynı şekilde karşılık verdi.

TERİM BOŞ MUKAVELEYİ İMZALAYIP KULÜBE GÖNDERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı.

JESTİ KARŞILIKSIZ KALMADI! ÜCRETİ 2'YE KATLANDI

Ancak Terim'in bu jesti yönetim tarafından karşılıksız bırakılmadı, ücreti adeta ikiye katlandı.

31 Mayıs'ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas'ın seçilmesiyle beraber tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

3 MİLYON TL İNDİRİME GİTMİŞTİ

Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşına inanılmaz zam

GÜNCEL KURDAN 3 MİLYON EURO

Başkan Elmas'ın Terim'e yine 3 milyon euro takdir edeceği fakat bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi.

KAZANCI BİR ANDA 2'YE KATLANDI

Böylece Terim'in yıllık kazancı bir anda 30 milyon lirayı bulacak. Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni kararın önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilecek ancak detaylı bildirim yapılmayacak.

(Skorer)

Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam

Türk Lirası, Galatasaray, Burak Elmas, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam - Son Dakika Spor


YORUMLAR (4)
  • Ali Kublay: İçlerinde bir lirası olmazsa insanlar çok rahat para harcarlar CEO luk yaptığı şirkette aynı işlemi müdürüne yapiyormu aceba Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • Ismail Ismail: Kendi koltuğunu sağlama almak için verilmiş ücret. Kendi cebinden cikmadiktan sonra ne verirsen o kadar gülücük alırsın. Cevap Yaz 19 0 Yayından Kaldır
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