Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

6 saat önce

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi.

Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, System.String[]

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi.


Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.


Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:17 Kaynak: İHA

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