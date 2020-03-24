Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika

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Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
6 saat önce
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, deneyimli çalıştırıcının tedavisinin başladığı da belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda, Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıkmış olup, hocamızın tedavisine hemen başlanmıştır.
Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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