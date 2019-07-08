Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim
'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Fatih Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza." mesajı paylaşıldı.
Fatih Terim, 1974 yılında futbolcu olarak girdiği sarı-kırmızılı kulüpte, özellikle teknik adamlığı döneminde tarihi başarılara imza attı.
Hasan Şaş'tan Aboubakar, Costa ve Falcao açıklaması
Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı
Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar
Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı