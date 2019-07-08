Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan Fatih Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza." mesajı paylaşıldı.
Fatih Terim, 1974 yılında futbolcu olarak girdiği sarı-kırmızılı kulüpte, özellikle teknik adamlığı döneminde tarihi başarılara imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Galatasaray, Fatih Terim, Futbol, Spor
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