Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı!

7 saat önce

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçti.

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı!, System.String[]

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçti.


Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verdi.


Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini ekledi.


Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce geçmiş olsun mesaj bırakıldı.



Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:14 

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