Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: "İnsan onuruyla bağdaşmayan..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'İnsan onuruyla bağdaşmayan...' - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: "İnsan onuruyla bağdaşmayan..."

6 saat önce

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması:

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.


Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;


-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,


-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,


-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,


-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,


-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,


-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.


Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.


Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:06 
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