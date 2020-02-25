Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı açıklaması:

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

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