Galatasaray'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbide sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olayların yaşandığını belirtti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbide sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olayların yaşandığını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır." denildi.

Yaşanan olayların maddeler halinde sıralandığı açıklamada, şunlar yer aldı:

"Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış, sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış, toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış, taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış, maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış, hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır."

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşananları şiddetle kınadıklarını belirttikleri açıklamada, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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