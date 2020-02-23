Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya isyan!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.



Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından hakem penaltı karar verdi.



VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi.



Meler'in bu kararına sarı-kırmızılı oyuncular uzun süre itiraz etti. Younes Belhanda itirazları sonucunda sarı kart gördü.



Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Olcan Adın ise sosyal medya hesabından "Penaltı? KOMİK" şeklinde paylaşım yaptı.



