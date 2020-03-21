Son Dakika › Güncel › Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Şarkıcı Derya Uluğ akıma uydu, Ozan Tufan'a mesaj gönderdi 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı