Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:56 Kaynak: İHA

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