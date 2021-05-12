Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden

Sarı-Kırmızılılar sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluk paylaşımı geldi. "Kadıköy Hatırası" notuyla Fenerbahçe'ye yapılan göndermeli paylaşım dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, 2011-12 sezonu 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tamamlamıştı. Normal sezonun ardından Süper Lig Süper Final şampiyonluk maçları oynanmasına karar verilmiş, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray Şampiyonluk Grubu'nu 48 puanla lider tamamlayarak Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluk kupasını stadın kesilen elektriği nedeniyle karanlıklar içinde almıştı. Galatasaray o güne atıfta bulunarak paylaşım yaptı.

"GÜN DOĞAR YA ANİDEN"

Paylaşıma "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" notu düşüldü. #Kadıköyhatırası hasthagi de eklendi.