Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden - Son Dakika

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden

12.05.2021 12:18

Galatasaray sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluk paylaşımı geldi. "Kadıköy Hatırası" notuyla Fenerbahçe'ye yapılan göndermeli paylaşıma taraftarlardan beğeni yağdı. Paylaşımda "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" notu düşüldü.

Sarı-Kırmızılılar sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluk paylaşımı geldi. "Kadıköy Hatırası" notuyla Fenerbahçe'ye yapılan göndermeli paylaşım dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, 2011-12 sezonu 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tamamlamıştı. Normal sezonun ardından Süper Lig Süper Final şampiyonluk maçları oynanmasına karar verilmiş, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray Şampiyonluk Grubu'nu 48 puanla lider tamamlayarak Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluk kupasını stadın kesilen elektriği nedeniyle karanlıklar içinde almıştı. Galatasaray o güne atıfta bulunarak paylaşım yaptı.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Emre Altuğ'un şarkısıyla gönderme yaptı

"GÜN DOĞAR YA ANİDEN"

Paylaşıma "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" notu düşüldü. #Kadıköyhatırası hasthagi de eklendi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden

Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden - Son Dakika Spor


YORUMLAR (18)
  • vatandaş: gs macları incelensin coğu macı hakemlerle kazandı tff gsyi buraya getirmek icin elinden geleni yapti yoksa voktan havlu atmistı lige tek kelimeyle rezalet Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • vatandaş: şikecisaray iş başinda kolay gele denizliyi bile hakemle yeniyor vs bu takım şampiyonluğun en büyük adayı ne kadar vahim durumdayız Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • veysel: yok sizi kimse engelleyemez dün gece gördük uyduruk pen altılarla maçi kazandınız hakem olmasa denizli sizin üstünüzden gecerdi düşmüş takımi bile hakemlerle yenecek kadar acizsiniz Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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