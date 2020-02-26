Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye suç duyurusu - Son Dakika
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye suç duyurusu

6 saat önce

Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü, ev sahibi Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşma öncesi açılan 2 pankart, taraftarlarının imza attığı küfürlü tezahürat ve konuk takım seyircisine yapılan kötü muamele nedeniyle 6222'den ezeli rakibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye suç duyurusu, System.String[]

Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü, ev sahibi Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşma öncesi açılan 2 pankart, taraftarlarının imza attığı küfürlü tezahürat ve konuk takım seyircisine yapılan kötü muamele nedeniyle 6222'den ezeli rakibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulüp, Kadıköy'de yaşananları resmi sitesinden kınarken Futbol Federasyonu'na şikayetini iletti, savcılığa ise suç duyurusunda bulundu.


TFF'ye de şikayet ettiler


Galatasaray öncelikle Fenerbahçe taraftarının açtığı 2 pankart ile alakalı 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' gerekçesi ile suç duyurusunu yaptı. Sarı kırmızılılar, Ülker Stadı'nda açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" ve "Fenerbahçe düşmanlarını ye


neceğiz" pankartları için hem TFF hem de savcılığa başvurdu. Kulübün bir diğer gerekçesi ise teknik direktör Fatih Terim'e ve takıma, Fenerbahçeli taraftarların koro halinde maç başında ve esnasında yaptığı küfürlü tezahüratlar ve atılan maddeler oldu.


Cengiz'in ricasına rağmen


Yönetim ayrıca cuma günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya gelinip bu toplantıda başkan Mustafa Cengiz'in "Tek ricam Galatasaray taraftarının karşılaşmayı insani şartlarda izlemesi" çağrısına karşın Kadıköy'de yapılan kötü muamele için de harekete geçti. Taraftarların stada 2.5 saat geç sokulması, maç öncesi ve sonrası yapılan yüksek sesli müzik yayını ve hijyenik olmayan tuvaletler için de TFF'ye şikayette bulunuldu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:06 
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